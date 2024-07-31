В Королеве задержаны два иностранца, похитившие девушку

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Королеве задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в похищении девушки и вымогательстве у нее денежных средств, сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 28 июля мужчины 1996 и 1986 годов рождения, находясь в отеле "Новые Горки" Королева, избили свою знакомую, затем насильно поместили в автомобиль и стали требовать от нее пять миллионов рублей, которые она якобы украла у одного из них.

После этого они вывезли 33-летнюю потерпевшую в Красногорск, где, продолжая удерживать и применять к ней физическую силу, пересадили в другую машину и направились в другой регион.

По дороге их остановили сотрудники ДПС, которым потерпевшая успела сообщить о своем похищении. В результате оперативной работы девушку удалось освободить, а похитителей задержать.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело по факту похищения младенца. Мужчина вблизи жилого дома в Ферганском проезде напал на ранее незнакомую женщину и ее ребенка. Применяя насилие, он выхватил младенца из ее рук и попытался скрыться бегством. За мужчиной побежали очевидцы, и в результате он бросил девочку на землю, причинив ей множественные телесные повреждения.

Полицейские также задержали 28-летнего мужчину, пытавшегося увести маленького ребенка со двора на улице Ставропольской. Мальчик рассказал, что задержанный ему не навредил, а мужчина отметил, что ребенок сам к нему обратился с просьбой купить еды.