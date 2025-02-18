Уголовное дело возбуждено после похищения ребенка отцом в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"

Следователи возбудили уголовное дело после похищения 6-летнего ребенка отцом на глазах его бывшей жены в Новосибирске. Об этом пресс-служба регионального СУ СК России сообщила в телеграм-канале.

Дело заведено по статье "Похищение несовершеннолетнего группой лиц". По информации ведомства, днем 16 февраля на улице в Центральном районе города 40-летний мужчина, действуя с сообщниками, в присутствии экс-супруги похитил ее сына. Он посадил ребенка в автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Сотрудники СК и МВД устанавливают местонахождение мальчика, его отца и лиц, участвовавших в совершении преступления. Правоохранители уже осмотрели место проживания отца ребенка, также допрашиваются свидетели и изучаются записи камер видеонаблюдения.

Ход и результаты расследования дела контролирует прокуратура.

Ранее двое мужчин похитили девочку в Тюменской области. Они насильно посадили в машину школьницу, которую караулили с утра около выхода из школы. После похищения они скрылись.

На следующий день разыскиваемый автомобиль остановили сотрудники ГАИ в Саратовской области. Девочку и находившихся в машине граждан доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.