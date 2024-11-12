Следователи раскрыли серию похищений девушек в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичные следователи установили и арестовали подозреваемых, которые на протяжении как минимум нескольких месяцев в 2024 году похищали девушек прямо в центре Москвы и вымогали у них деньги. Об этом газете "Известия" рассказал следователь следственного отдела по Таганскому району ГУ СК России по Москве Леонид Шляпцев.

Следователь рассказал, что злоумышленники заманивали девушек в машину под предлогом просьбы о помощи ребенку и несколько часов возили по городу, угрожая расправой и требуя наличные.

Шляпцев уточнил, что двое фигурантов дела, ранее судимые Владимир Казаченко и Руслан Карпенко 21 и 25 лет, совершали преступления как вместе, так и по одному. При этом в их машине всегда ехал несовершеннолетний ребенок, которого они использовали в качестве приманки.

"К девушкам подъезжали и говорили, что ребенок нуждается в помощи, они верили и садились в машину. Там их удерживали и под угрозой расправы оформляли на них через мобильный банк кредит, который тут же требовали снять в ближайшем банкомате", – рассказал он.

По словам Шляпцева, на данный момент в деле уже восемь установленных эпизодов, однако не все пострадавшие были установлены, и в реальности их может быть намного больше. Следователь рассказал, что злоумышленники орудовали на Таганке и в других районах Москвы – Мещанском, Басманном, Бутырском и Марьиной Роще.

Против злоумышленников следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК – о похищении человека и вымогательстве. Подозреваемые по делу были задержаны и 24 октября Таганский суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

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