Мужчине в Ростовской области предъявлено обвинение за удерживание в рабстве 18 человек

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Жителю Ростовской области, державшему в рабстве 18 человек, предъявили обвинение, сообщает "Газета.ру".

В суд направлено ходатайство об аресте обвиняемого в использовании рабского труда. По данным источников, мужчина удерживал людей в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему.

Уже проведены очные ставки, в рамках которых пострадавшие указали на задержанного. Кроме того, следователи совместно с сотрудниками полиции дополнительно устанавливают лиц, которые могли пострадать от действий фигуранта.

По некоторым данным, обвиняемого уже привлекали к ответственности за похищение человека. Помимо этого, его объявляли в федеральный розыск, однако он обходился лечением в психиатрической больнице.

21 октября сообщалось, что следователи завели дело по факту использования рабского труда на одной из ферм Ростовской области.

Сотрудникам полиции поступила информация о незаконном удержании жителей региона, а также использовании их труда на одной из ферм Аксайского района. Граждан каждый день заставляли бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.