Фермера в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда

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Директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда двух мужчин и женщины. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета (СК) РФ.

"По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь директором крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в 20 километрах от аала Чарков Усть-Абаканского района, подыскал двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения различных работ на территории его хозяйства", – говорится в сообщении.

Фермер изъял у потерпевших документы, после чего в течение семи лет заставлял их работать по 16 часов в день. В случае сопротивления мужчина применял к работникам насилие и закрывал в погребе. Труд потерпевших не оплачивался.

На основании произошедшего директора хозяйства подозревают в совершении преступлений по пунктам "а", "г" и "д" части 2 статьи 127.2 УК РФ ("Использование рабского труда в отношении двух или более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевших"). Сейчас он задержан и ожидает избрания меры пресечения.

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