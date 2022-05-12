В Москве задержали женщину, заставлявшую дочь попрошайничать

17:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На станции метро "Дубровка" задержали женщину по подозрению в вовлечении несовершеннолетней дочери в занятия попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
"В ходе проверки <...> была установлена 28-летняя приезжая, которая с целью заработка неоднократно вовлекала в занятия попрошайничеством своего пятилетнего ребенка. Девочка должна была просить денежные средства у пассажиров метро и передавать их своей матери", – говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка была инициирована после обращения одной из пассажирок метро. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что подозреваемая ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий".
Ранее в Подмосковном подольске двум местным жителям предъявили обвинение в использовании рабского труда. Согласно имеющимся данным, те в период с августа 2018 по март 2021 года незаконно удерживали и избивали четырех инвалидов, заставляя их попрошайничать.
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