Двоих жителей Подольска арестовали за принуждение инвалидов к попрошайничеству

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Двоим жителям Подольска предъявили обвинение в использовании рабского труда. Суд принял в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

"Обвиняемые, действуя организованной группой, с августа 2018 по март 2021 года незаконно удерживали в арендуемом доме в городе Подольске четверых мужчин с явными признаками инвалидности. Потерпевших заставляли попрошайничать и систематически избивали. Полученные в качестве подаяния деньги мужчины передавали обвиняемым в полном объеме", – говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.

Ранее контроль за расследованием уголовного дела об использовании рабского труда установила прокуратура Московской области.