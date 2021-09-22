В Москве вынесли приговор мужчинам за похищение подростков в рабство

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Троих мужчин из Москвы, которые похитили несовершеннолетних в рабство, приговорили к лишению свободы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда Бекову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Муздыбаеву в виде 6,5 года лишения свободы, а Истамову – в виде шести лет лишения свободы. Отбывать наказание все они будут в колонии строгого режима", – заявила Иванова.

Злоумышленников признали виновными по пунктам "а, в, д, ж, з" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц с применением насилия из корыстных побуждений") и пунктам "а, б, г" части 2 статьи 127.2 ("Использование рабского труда в отношении двух или более лиц, несовершеннолетних, с применением насилия").

Ранее сообщалось, что в столице двое безработных напали на подростка с ножом. Общий ущерб от нападавших оценивается в 12 тысяч рублей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".