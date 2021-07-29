Двое безработных с ножом напали на подростка на востоке Москвы

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Фото: depositphotos/stevanovicigor
Двое безработных с ножом совершили разбойное нападение на подростка в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МВД.
Известно, что инцидент случился на Большой Косинской улице в понедельник, 26 июля, в 20:01. Потерпевшим стал молодой человек 2002 года рождения.
"Двое мужчин с ножом открыто похитили у потерпевшего наушники и мобильный телефон, после чего при помощи отобранного телефона похитили с карты подростка 8 тысяч рублей, вернув при этом устройство законному владельцу", – рассказали в МВД.
Позднее подозреваемые были задержаны полицейскими на Заозерной улице. Ими оказались уроженцы Астраханской области и Раменского 1991 и 1996 годов рождения.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил 12 тысяч рублей. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Разбой".
Ожидается, что суд изберет подозреваемым меру пресечения в ближайшее время.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на сотрудников полиции в Чечне. Нападавшим оказался 28-летний житель Грозного.
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