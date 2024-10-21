21 октября, 18:35Происшествия
СК возбудил дело об использовании рабского труда на ферме в Ростовской области
Фото: телеграм-канал SHOT
Следователи завели дело по факту использования рабского труда на одной из ферм Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Так, сотрудникам полиции поступила информация о незаконном удержании жителей Ростовской области, а также использовании их труда на одной из ферм Аксайского района. Как сообщает ведомство, граждан каждый день заставляли бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.
Сейчас сотрудники регионального СК в рамках возбужденного дела проводят следственные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее полиция задержала жительницу Балашихи по обвинению в удержании в рабстве шестерых граждан Белоруссии. По данным источника СМИ, она применяла к ним физическое и психологическое насилие.
Отмечалось, что женщина отняла у них документы и мобильные телефоны, после чего принуждала просить милостыню. Когда она заставляла их делать это, то оставалась неподалеку и следила за действиями, чтобы контролировать происходящее. Пострадавшие были вынуждены с раннего утра до позднего вечера оставаться на своих "постах".
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