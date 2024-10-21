СК возбудил дело об использовании рабского труда на ферме в Ростовской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи завели дело по факту использования рабского труда на одной из ферм Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Так, сотрудникам полиции поступила информация о незаконном удержании жителей Ростовской области, а также использовании их труда на одной из ферм Аксайского района. Как сообщает ведомство, граждан каждый день заставляли бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Сейчас сотрудники регионального СК в рамках возбужденного дела проводят следственные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала жительницу Балашихи по обвинению в удержании в рабстве шестерых граждан Белоруссии. По данным источника СМИ, она применяла к ним физическое и психологическое насилие.

Отмечалось, что женщина отняла у них документы и мобильные телефоны, после чего принуждала просить милостыню. Когда она заставляла их делать это, то оставалась неподалеку и следила за действиями, чтобы контролировать происходящее. Пострадавшие были вынуждены с раннего утра до позднего вечера оставаться на своих "постах".

