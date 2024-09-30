СК начал проверку сообщений о трудовом рабстве на ферме под Тулой

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку по факту трудового рабства на территории фермы в Белевском районе под Тулой. Об этом заявила пресс-служба СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что в Сети была опубликована информация о незаконном удержании цыганами не менее 10 человек, среди которых находился бывший участник СВО.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК. Кроме того, доклад о ходе проверки запросил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ведомстве подчеркнули, что местные жители заманивали к себе в хозяйство людей, заставляли их работать без оплаты труда и жить в антисанитарных условиях.

Также о незаконном удерживании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива", передает РИА Новости. В организации рассказали, что мужчин и женщин под разными предлогами отправляли в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, где принуждали к сбору яблок. Там же подчеркнули, что люди жили без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами, а за непослушание и желание отдохнуть их якобы били.

Между тем в УМВД России по региону заявили, что никаких соответствующих заявлений к ним не поступало.

Ранее полиция задержала жительницу подмосковной Балашихи по обвинению в удержании в рабстве шестерых граждан Белоруссии. Она применяла к ним физическое и психологическое насилие.

Женщина отняла у них документы и мобильные телефоны, после чего принуждала просить милостыню. Когда она заставляла их делать это, то оставалась неподалеку и следила за действиями, чтобы контролировать происходящее. Пострадавшие были вынуждены с раннего утра до позднего вечера оставаться на своих "постах".