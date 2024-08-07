Daily Mail: семья миллионеров из Великобритании 26 лет держала в рабстве мужчину

Фото: lincs.police.uk

Семья британских миллионеров Руни 26 лет держала в рабстве мужчину, пишет Daily Mail.

Еще в 2017 году 11 членов семьи из Линкольншира получили в общей сложности 79 лет и 7 месяцев тюрьмы. Более двух десятилетий миллионеры брали в рабство бездомных, которые жили в невыносимых условиях, работая без оплаты или за небольшие деньги и проживая в старых фургонах.

Также сообщалось о постоянных избиениях и голоде. Точное число жертв не уточняется. Один из пострадавших, имя которого не называется, подал в суд из-за предыдущего решения о выплате всего 12 тысяч фунтов стерлингов (около 15 тысяч долларов). Семья мужчины тогда посчитала эту сумму неадекватной.

Теперь, согласно новому решению суда, жертва получит от государства компенсацию в размере 447 тысяч долларов.

Ранее директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению в использовании рабского труда двух мужчин и женщины. С 2016 года фермер заставлял работать по 16 часов в день, отобрав их паспорта. В случае сопротивления он избивал и закрывал их в погребе. Труд жертв не оплачивался.

