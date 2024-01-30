Число долларовых миллионеров в России сократилось на 24% за 10 лет

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Число живущих в РФ долларовых миллионеров с 2013 года сократилось на 24%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад британской компании Henley&Partners ("Хенли энд партнерс").

В настоящее время в России проживают порядка 68,4 тысячи долларовых миллионеров. РФ по этому показателю является пятой в группе БРИКС.

Отток долларовых миллионеров также наблюдался в ЮАР (-20%), Египте (-22%), Бразилии (-28%) и Иране (-38%). Почти вдвое их число выросло в Китае (до 860 тысяч человек), Индии (до 326 тысяч человек), ОАЭ (до 116,5 тысячи человек).

На данный момент в РФ проживают 409 человек с состоянием выше 100 миллионов долларов и 43 долларовых миллиардера.

Согласно прогнозам компании, к 2033 году число долларовых миллионеров во всех странах группы БРИКС вырастет на 85% и достигнет трех миллионов человек.

До этого Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров. На первой строчке по-прежнему остался сын экс-главы и совладельца крупнейшей отечественной нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. По данным журнала, его наследство оценивалось в 21,4 миллиарда долларов.

