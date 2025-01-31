Девочку, похищенную в Тюменской области, нашли в Саратовской области

Фото: tyumen.sledcom.ru

Похищенную в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли в Саратовской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Представитель ведомства отметила, что полицейские вместе со следователями опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, благодаря чему удалось идентифицировать транспортное средство, на котором неизвестные увезли девушку. После этого правоохранители установили маршрут их передвижения.

"Сегодня (31 января. – Прим. ред.) разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области", – уточнила Волк.

В настоящее время все находившиеся в машине граждане, в том числе пострадавшая школьница, находятся в отделе полиции, где устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Девочку похитили двое мужчин днем 30 января. Они насильно посадили в автомобиль Kia Rio школьницу, которую караулили с утра у выхода из школы. После этого похитители скрылись в неизвестном направлении.

СМИ считают, что, вероятно, ее хотели насильно выдать замуж, так как злоумышленниками являются члены цыганской диаспоры Тюменского района. Однако мама похищенной рассказала, что ранее не было случаев, когда 12-летних девочек отдавали замуж.

Между тем незадолго до инцидента школьница подходила к подруге в слезах и просила подождать ее после уроков, так как якобы знала, что ее караулят. Тогда же она включила голосовое сообщение, в котором мужской голос заявлял, что замерз ждать ее на улице. Молодого человека, с которым общалась подросток, никто не знает. Она познакомилась с ним в приложении. Тогда по камерам лица похитителей определить не удалось.