Уголовное дело возбуждено из-за похищения школьницы в Тюменской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тюменской области"

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту похищения 13-летней школьницы в селе Княжево, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи обратились к гражданам, которым могут быть известны обстоятельства похищения, и попросили их позвонить по номеру телефона круглосуточной оперативной связи +7 (904) 491-43-25.

"Конфиденциальность гарантируется", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, следователи и сотрудники МВД Тюменской области проводят комплекс мер по выяснению деталей случившегося и поиску 13-летней девочки, заявила старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Людмила Галстян.

По данным СМИ, девочку похитили двое мужчин днем 30 января. Они насильно посадили в автомобиль Kia Rio школьницу, которую караулили с утра у выхода из школы. После этого похитители скрылись в неизвестном направлении. Как считают журналисты, вероятно, школьницу хотят насильно выдать замуж, так как злоумышленниками являются члены цыганской диаспоры Тюменского района.

Однако мама похищенной рассказала, что ранее не было случаев, когда 12-летних девочек отдавали замуж. По ее словам, в цыганской диаспоре свадьбы происходят по достижении 17–20 лет.

"Было похищение за воротами школы. У дочери недоступен телефон с момента, как они ее забрали", – цитирует женщину телеканал "360" в телеграм-канале.

При этом, по версии СМИ, незадолго до инцидента школьница подходила к подруге в слезах и просила подождать ее после уроков, так как якобы знала, что ее караулят. Тогда же она включила голосовое сообщение, в котором мужской голос заявлял, что замерз ждать ее на улице. Молодого человека, с которым общалась подросток, никто не знает. Она познакомилась с ним в приложении. По камерам лица похитителей определить не удалось.

Правоохранители уже допросили свидетелей инцидента. Они устанавливают местонахождение школьницы, сообщили в региональном главке МВД.