Полиция Грузии обнаружила тело похищенного при нападении россиянина

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Грузинские полицейские нашли тело россиянина, на которого накануне напали в высокогорном регионе Сванети. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

Труп мужчины, по данным ведомства, был обнаружен в реке Накра на территории муниципалитета Местия.

Как рассказали в МВД, 5 января злоумышленники ограбили россиянина и его супругу, когда те ехали по дороге, связывающей горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди. Неизвестные отняли у них мобильные телефоны и ранили из огнестрельного оружия, а затем похитили мужчину. При этом женщина была отпущена.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Спустя время полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 1986 и 1992 года рождения. Теперь злоумышленникам грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.

Ранее минимум четверо погибли из-за стрельбы в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, США. По словам начальника местной полиции Шона Барнса, среди погибших фигурирует и подозреваемый в нападении. Однако полиция воздержалась от комментариев, есть ли среди жертв ученики или преподаватели.

