Четверо погибли из-за стрельбы в христианской школе в США

Фото: 123RF/kryzhov

Как минимум четыре человека погибли из-за стрельбы в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, США. Об этом пишет CNN со ссылкой на начальница местной полиции Шона Барнса.

По данным Барнса, среди погибших фигурирует и подозреваемый в нападении. При этом полицейские воздержались от комментариев, есть ли среди жертв ученики или учителя. Полиция призвала местных жителей не приближаться к месту происшествия и сообщает о перекрытии дорог.

Президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе в школе, уточнили в Белом доме. Кроме того, должностные лица находятся на связи с властями Мэдисона, чтобы оказать им помощь.

Ранее 3 человека погибли и 8 пострадали из-за стрельбы в округе Холмс американского штата Миссисипи. Двум погибшим было 19 лет, еще одному – 25 лет. Все произошло в толпе из более 200 человек, которые праздновали победу школы округа в футбольном матче. Причиной конфликта называется потасовка между несколькими мужчинами.

