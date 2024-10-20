Три человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в Миссисипи

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Три человека погибли и восемь пострадали в результате стрельбы в округе Холмс американского штата Миссисипи. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно его данным, двум погибшим было 19 лет, еще одному – 25 лет.

Сообщается, что два человека открыли огонь по толпе из более чем 200 человек, которые праздновали на открытом воздухе победу школы округа в футбольном матче. Причиной конфликта называется потасовка между несколькими мужчинами. Точные причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно о стрельбе в школе в американском городе Уиндер штата Джорджия. Телеканал MSNBC на тот момент утверждал о двух погибших и четырех раненых.

Однако позже CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что не менее 4 человек погибли и около 30 пострадали в результате обстрела школы в США. По утверждению информации СМИ, правоохранители задержали одного подозреваемого.

