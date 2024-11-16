BFMTV: четверо заложников освобождены из ресторана в пригороде Парижа

Фото: bfmtv.com

Четверо заложников освобождены из ресторана в парижском Исси-ле-Мулино. О происшествии сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники правопорядка вели переговоры с захватчиком в течение двух часов, а затем злоумышленника удалось задержать без использования оружия. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

О захвате сотрудников заведения в заложники стало известно ранее. Захватчиком оказался сын владельца ресторана, он забаррикадировался в помещении. В момент происшествия в кафе, помимо четырех сотрудников, не было других людей, в том числе посетителей.

На место оперативно прибыл отряд спецназа парижской полиции для проведения операции по освобождению.

