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16 ноября, 18:26

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BFMTV: четверо заложников освобождены из ресторана в пригороде Парижа

Четверо заложников освобождены из ресторана в пригороде Парижа – СМИ

Фото: bfmtv.com

Четверо заложников освобождены из ресторана в парижском Исси-ле-Мулино. О происшествии сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники правопорядка вели переговоры с захватчиком в течение двух часов, а затем злоумышленника удалось задержать без использования оружия. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших.

О захвате сотрудников заведения в заложники стало известно ранее. Захватчиком оказался сын владельца ресторана, он забаррикадировался в помещении. В момент происшествия в кафе, помимо четырех сотрудников, не было других людей, в том числе посетителей.

На место оперативно прибыл отряд спецназа парижской полиции для проведения операции по освобождению.

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