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16 ноября, 17:07 (обновлено 16.11.2024 17:14)

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BFMTV: сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял в заложники четверых сотрудников

Сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял в заложники четверых сотрудников – СМИ

Фото: lefigaro.fr edited

Сын владельца ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино предварительно удерживает в заложниках четверых сотрудников заведения, передает BFMTV.

По информации телеканала, захват заложников произошел в 15:00 по московскому времени. К ресторану уже прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI.

Между тем газета Le Figaro сообщает, что захвативший заложников мужчина заявил о том, что собирается совершить самоубийство. При этом отмечается, что в момент происшествия в ресторане, помимо четырех сотрудников, не было других людей, в том числе посетителей.

Ранее в немецком Ульме в земле Баден-Вюртемберг неизвестный с огнестрельным оружием взял в заложники нескольких человек в кафе Starbucks. Правоохранители применили огнестрельное оружие, мужчину удалось задержать. Заложники при этом не пострадали. Согласно данным местных СМИ, их было четверо.

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