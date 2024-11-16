BFMTV: сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял в заложники четверых сотрудников

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Сын владельца ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино предварительно удерживает в заложниках четверых сотрудников заведения, передает BFMTV.

По информации телеканала, захват заложников произошел в 15:00 по московскому времени. К ресторану уже прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI.

Между тем газета Le Figaro сообщает, что захвативший заложников мужчина заявил о том, что собирается совершить самоубийство. При этом отмечается, что в момент происшествия в ресторане, помимо четырех сотрудников, не было других людей, в том числе посетителей.

Ранее в немецком Ульме в земле Баден-Вюртемберг неизвестный с огнестрельным оружием взял в заложники нескольких человек в кафе Starbucks. Правоохранители применили огнестрельное оружие, мужчину удалось задержать. Заложники при этом не пострадали. Согласно данным местных СМИ, их было четверо.