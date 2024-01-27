В ФРГ полиция освободила заложников из кафе Starbucks

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В немецком Ульме неизвестный с огнестрельным оружием взял в заложники нескольких человек в кафе Starbucks, позднее все они были освобождены. Об этом со ссылкой на заявление полиции города сообщает РИА Новости.

26 января около 19:00 мужчина, вооруженный огнестрельным оружием захватил заложников в Starbucks на Мюнстерплац в Ульме в земле Баден-Вюртемберг.

"В 20:20 вооруженный преступник покинул здание с заложником и попытался скрыться", – заявили в полиции Германии.

Правоохранители применили огнестрельное оружие, мужчину удалось задержать. Заложники при этом не пострадали. Согласно данным местных СМИ, их было четверо.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших при стрельбе в школе американского штата Айова. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. По данным СМИ, он мертв.

До этого полицейские заявили о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. Отмечалось, что подозреваемый сбежал с места происшествия, о его мотивах не сообщалось.

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