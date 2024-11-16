BFMTV: захват заложников произошел в пригороде Парижа

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В ресторане парижского пригорода Исси-ле-Мулино владелец заведения взял в заложники нескольких сотрудников, после чего забаррикадировался в помещении, передает телеканал BFMTV.

Как утверждают журналисты, место инцидента оцеплено полицейскими. Там также находятся экипажи спасателей. При этом другие подробности ЧП пока не приводятся.

Ранее в немецком Ульме в земле Баден-Вюртемберг неизвестный с огнестрельным оружием взял в заложники нескольких человек в кафе Starbucks. Правоохранители применили огнестрельное оружие, мужчину удалось задержать. Заложники при этом не пострадали. Согласно данным местных СМИ, их было четверо.