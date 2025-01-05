Пять человек погибли при стрельбе в баре на юго-востоке Мексики

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Пять человек погибли и семь пострадали в результате стрельбы в баре на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу безопасности страны.

По данным службы, стрельба произошла ночью 4 января в городе Вильяэрмоса штата Табаско. Согласно предварительным данным, неизвестные вооруженные люди зашли в бар, после чего открыли огонь по посетителям заведения, пишет портал Infobae.

Ранее минимум четверо погибли из-за стрельбы в христианской школе города Мэдисон, штат Висконсин, США. По словам начальника местной полиции Шона Барнса, среди погибших фигурирует и подозреваемый в нападении. Однако полиция воздержалась от комментариев, есть ли среди жертв ученики или преподаватели.

В Белом доме уточнили, что американский президент Джо Байден проинформирован о трагедии.