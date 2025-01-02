Число жертв стрелка в Черногории увеличилось до 12

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Число погибших в результате стрельбы в черногорском городе Цетинье выросло до 12. Об этом сообщила прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице Андрияна Настич, передает ТАСС.

По словам Настич, среди погибших есть двое детей. Она уточнила, что стрелок совершил убийства в пяти разных местах.

В свою очередь, директор Клинического центра Александар Радович добавил, что из четырех поступивших ночью человек с ранениями трое пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще один – в критическом. Он уточнил, что в операциях принимали участие 11 хирургов. По его мнению, травмы пострадавших крайне опасны, также возможны осложнения.

Стрельба в одном из кафе в Цетинье произошла в ночь на 2 января. После этого подозреваемый Ацо Мартинович скрылся с места преступления на автомобиле.

Позже глава МВД Черногории Данило Шаранович заявил, что мужчина пытался совершить самоубийство, однако скончался по дороге в Клинический центр Черногории в Подгорице.

По данным СМИ, причиной нападения стала ссора Мартиновича с человеком, который впоследствии пострадал при стрельбе. Помимо этого, мужчина был известен агрессивным поведением и уже задерживался за незаконное хранение оружия, утверждают журналисты.