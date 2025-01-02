CNBC: не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

02 января, 09:25Происшествия
Фото: ТАСС/Zuma
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате стрельбы в районе Куинс в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNBC.
"По меньшей мере 11 человек были ранены в результате стрельбы в ночном клубе в Куинс", – говорится в сообщении.
В декабре стрельба произошла у парламента Абхазии. В результате были ранены депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. Позднее Голандзия скончался.
СМИ со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщали, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.
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