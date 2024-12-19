В совершении стрельбы в здании парламента Абхазии подозревается депутат Адгур Харазия

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В совершении стрельбы в здании парламента Абхазии, в результате которой погиб один человек, подозревается депутат Адгур Харазия. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Роберт Киут, передает ТАСС.

По словам Киута, подозреваемый скрылся с места происшествия.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщил, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.

"Шло комитетское заседание по полному запрету майнинга. Адгур Харазия выступал за, (депутат. – Прим. ред.) Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны. Первая пуля досталась (депутат. – Прим. ред.) Вахтангу Голандзия, затем был ранен (депутат. – Прим. ред.) Кварчия", – рассказал собеседник агентства.

Днем 19 декабря у парламента Абхазии произошла стрельба. В результате погиб абхазский депутат Вахтанг Голандзия. По информации ведомства, он был смертельно ранен в голову. При этом жизни другого политика, Кана Кварчии, которому пуля попала в плечо, ничего не угрожает.

Ранее депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны, которое было подписано в Москве 30 октября.

Однако оппозиция Абхазии выступила против этого соглашения, поэтому 11 ноября в стране начались протесты, а 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившейся ситуации. В результате президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

Парламент Абхазии принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба. Спустя время парламент выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.