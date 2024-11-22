Экс-президент Абхазии Бжания заявил, что направляется в Москву

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Бывший президент Абхазии Аслан Бжания, ранее подавший в отставку, заявил ТАСС, что находится за пределами республики.

"Я сейчас не в Абхазии, улетаю в Москву на какое-то количество дней", – сказал он.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября после того, как оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

На фоне акций протеста МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Кроме того, туроператорам посоветовали снизить потери туристам в случае отмены путевок.

По результатам переговоров между властями и оппозицией Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс. Затем парламент Абхазии принял отставку Бжании.

Исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Бадра Гунба, который будет управлять страной до избрания нового президента Абхазии. Выборы в республике пройдут в первой декаде февраля.