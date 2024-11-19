Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который ранее занимал должность президента республики. Об этом пишет РИА Новости.

За его отставку на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня были признаны недействительными. Всего в заседании принимал участие 31 депутат.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в столичном Сухуме. Из-за беспорядков в городе пострадали 14 человек.

В результате переговоров между властями и оппозицией президент подал заявление о своей отставке, а оппозиция, в свою очередь, согласилась освободить правительственные здания.

В отставку также должен уйти премьер-министр Александр Анкваб. На его место назначат бывшего спикера парламента Валерия Бганбу. До президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба.

