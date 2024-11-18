В Абхазии начались переговоры между властями и оппозицией

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Представители власти и оппозиции Абхазии начинают переговоры при посредничестве парламента по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса, заявил представитель координационного совета в беседе с ТАСС.

"Переговоры начинаются в Минобороны", – добавил он.

Сторону властей представляют вице-президент Бадра Гунба, председатель таможенного комитета Отар Хеция и общественник Давид Пилия, а от оппозиции – председатель "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.

Протесты в стране начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против принятия соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. 15 ноября протестующие взяли контроль над правительственными зданиями в Сухуме. Из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из захваченного комплекса. События в столице глава республики назвал попыткой госпереворота.

Позже оппозиция согласилась, что до президентских выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гумба. При этом Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Абхазии.

