В Минюсте Абхазии заявили, что Запад годами финансировал представителей НПО в стране

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Западные спецслужбы стран в течение нескольких лет финансировали представителей некоторых неправительственных организаций в Абхазии. Об этом рассказал министр юстиции республики Анри Барциц, передает ТАСС.

Барциц отметил, что основной задачей финансирования абхазских НПО была дестабилизация ситуации в республике, создание хаоса, а также отрицательного образа страны на международной арене. По его словам, в действиях абхазских оппозиционных лидеров содержатся признаки попытки захвата и удержания власти.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры не согласились с ратификацией соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме президент назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он избранный президент Абхазии, а также заявил, что не допустит беззакония в стране.