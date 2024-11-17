Городские службы Сухума работают в штатном режиме на фоне беспорядков

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктисто

Администрация Сухума и все городские службы работают в штатном режиме на фоне беспорядков в Абхазии. Об этом заявил глава администрации города Беслана Эшбу, слова которога приводят в телеграм-канале информационного центра президента Республики Абхазия.

По его словам, стабильная работа ведомств администрации, управления образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также коммунальных и транспортных служб продлится и в понедельник, 18 ноября.

Мэр столицы также отметил, что находится на оперативной связи с президентом Асланом Бжания, обсуждает с ним вопросы координации и стабильности. Эшба выразил уверенность, что сложившаяся ситуация завершится, страна вернется в правовое поле.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.

15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.

Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.

События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он – избранный президент Абхазии.