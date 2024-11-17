17 ноября, 17:59Происшествия
Население Абхазии может остаться без света из-за действий оппозиции
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Население Абхазии может остаться без энергоснабжения в ближайшее время из-за действий оппозиции по дезорганизации работы правительства, заявил президент республики Аслан Бжания в интервью госагентству "Апсныпресс".
"Сейчас осенне-зимний период, и все должно функционировать в штатном режиме – образовательные, медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти вопросы будет решать правительство", – уточнил он.
По словам лидера Абхазии, в нынешних условиях, когда комплекс правительственных зданий занят протестующими, соответствующие вопросы будет решать сложнее. Он напомнил, что на сегодняшний день в республике действуют четырехчасовые отключения электроэнергии.
"Завтра (18 ноября. – Прим. ред.) в этих условиях выдержать график будет очень сложно. Поэтому еще раз прошу соотечественников не поддаваться на провокации", – сказал Бжания.
Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиционеры выступили против ратификации соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
15 ноября протестующие взяли контроль над комплексом правительственных зданий в Сухуме. Из-за этого власти начали готовиться к отзыву законопроекта. По последним данным, из-за беспорядков пострадали 14 человек.
Кроме того, участники акций протеста потребовали, чтобы президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Тот согласился покинуть пост при условии, что оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.
События в Сухуме глава республики назвал попыткой госпереворота. Он напомнил, что с точки зрения закона он – избранный президент Абхазии.
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