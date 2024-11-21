Выборы президента в Абхазии пройдут в первой декаде февраля

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Президентские выборы в Абхазии состоятся в первой декаде февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего президента республики Аслана Бжанию.

По его словам, власти страны постараются обеспечить прозрачность и честность предстоящих выборов.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в столичном Сухуме.

По итогам переговоров между властями и оппозицией президент Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция, в свою очередь, согласилась освободить правительственный комплекс. Позже парламент республики принял отставку Бжании.

Исполняющим обязанности президента Абхазии стал вице-президент Бадра Гунба. Он будет управлять страной до президентских выборов.