Вице-президент Абхазии Гунба стал исполняющим обязанности главы страны

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Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента государства, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр президента страны.

Гунба поручил всем руководителям и органам государственного управления продолжать выполнять свои функции, чтобы обеспечить жизнедеятельность Абхазии.

Вице-президент будет управлять Абхазией до президентских выборов.

Протесты в республике начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в столичном Сухуме. Из-за беспорядков в городе пострадали 14 человек.

В результате переговоров между властями и оппозицией президент Аслан Бжания подал заявление о своей отставке, а оппозиция, в свою очередь, согласилась освободить правительственные здания.

Днем 19 ноября парламент Абхазии принял отставку Бжании. Со своего поста также должен уйти премьер-министр Александр Анкваб. На его место назначат бывшего спикера парламента Валерия Бганбу.