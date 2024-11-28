Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года

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Парламент Абхазии выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики, передает ТАСС.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября после того, как оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

На фоне акций протеста МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию. Кроме того, туроператорам посоветовали снизить потери туристам в случае отмены путевок.

По результатам переговоров между властями и оппозицией президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс. Затем парламент Абхазии принял отставку главы страны.

Исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.