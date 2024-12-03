Парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с РФ об инвестициях

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Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны, которое вызвало протесты, передает РИА Новости.

На заседании присутствовали 23 из 35 депутатов. Против ратификации проголосовал 21 парламентарий, еще 2 человека воздержались.

В свою очередь, депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверия вице-премьеру Кристине Озган, которая по его словам, подписала "кабальное для республики соглашение".

Это соглашение было подписано в Москве 30 октября. На документе стоят подписи Озган и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Однако оппозиция Абхазии выступила против соглашения об инвестициях. На этом фоне 11 ноября в стране начались протесты. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. По их результатам президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

Затем парламент Абхазии принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Позже парламент страны выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.

