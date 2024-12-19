Умер один из раненых депутатов парламента Абхазии

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия умер в результате стрельбы, которая произошла в парламенте в Сухуме. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

По информации ведомства, депутат был смертельно ранен в голову. При этом жизни другого политика, Кана Кварчии, которому пуля попала в плечо, ничего не угрожает.

Днем 19 декабря у парламента Абхазии произошла стрельба. Потасовку начали депутаты Адгура Харазии, Кварчии и Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранив Кварчию и Голандзию. На месте задействована следственная группа.

Ранее депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны, которое было подписано в Москве 30 октября.

Однако оппозиция Абхазии выступила против этого соглашения, поэтому 11 ноября в стране начались протесты, а 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившейся ситуации. В результате президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

Парламент Абхазии принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба. Спустя время парламент выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.

