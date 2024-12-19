Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Стрельба произошла у парламента Абхазии, сообщает Sputnik Абхазия в телеграм-канале со ссылкой на замгенпрокурора республики Руслана Тыркбу.

По словам собеседника издания, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно, в результате перестрелки пострадали двое депутатов, уточнили в МВД страны.

Ранее по стране прошла волна оппозиционных акций, итогом которых стала отставка президента Аслана Бжании. Вместо него к исполнению обязанностей президента государства приступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

Досрочные выборы президента страны состоятся 15 февраля 2025 года. Парламент республики выпустил соответствующее постановление.