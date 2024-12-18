Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году

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Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в следующем году. Об этом РИА Новости заявил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.

Собеседник агентства напомнил, что Абхазия еще в октябре попросила у России бесплатный переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. По его словам, все технические процедуры по этому вопросу с абхазской стороны выполнены, однако подтверждение от России пока не получено.

В данный момент поставки электроэнергии идут по предоплате в рамках контракта, который действителен до 31 декабря этого года, пояснила член правления "Интер РАО" Александра Панина. Она уточнила, что продление договора не обсуждалось.

Ранее на всей территории Абхазии не было электроснабжения. Страна осталась без света после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище.

Кроме того, в республике закрывались школы и детские сады из-за энергодефицита. По словам исполняющего обязанности премьер-министра страны Валерия Бганбы, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась.

В сентябре Россия приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. В связи с этим в республике возникла нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам. Исполняющий обязанности главы Минфина Владимир Делба указал, все средства из бюджета идут на оплату поступающего из России электричества.