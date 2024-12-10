Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ

Фото: 123RF/schan

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией, передает "Лента.ру".

Политик убежден, что только в этом случае появится основание для разговора о возвращении социальных выплат республике. По его словам, выплаты могут вернуть, если в Абхазии перестанут разыгрывать российско-абхазские договоренности в ущерб России и планам, которые были согласованы.

"С одной стороны, они просят нас о том, чтобы мы добровольно дотировали Абхазию, а с другой стороны, не уважают и собственные договоренности, которые они подписывали, и, более того, делают их поводом для сведения внутриполитических счетов", – сказал Затулин.

Депутат также считает, что сейчас нет никаких оснований верить заявлениям о верности в условиях, когда оппозиция и власти Абхазии ведут себя безответственно по отношению к соглашениям, которые между нами заключены.

"Если вы настаиваете на том, что граждане России не должны иметь в Абхазии тех прав, которые имеют граждане Абхазии в России, и считаете это принципиальным, боитесь наплыва из России людей в Абхазию, то, собственно говоря, какие у вас основания от нас ждать безвозмездной помощи? То есть деньги когда Абхазии дадут, это нормально, а когда – гарантии инвесторам, которых иначе запугивают в Абхазии, лишают бизнеса?" – заявил парламентарий.

Он напомнил, что оппозиция Абхазии несколько лет спекулировала на теме узаконения факта постоянного российского присутствия на госдаче в Пицунде. Депутат задался вопросом, будет ли кто-нибудь из тех, кто просит отдать деньги, нести за это ответственность.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился с просьбой к российскому коллеге Михаилу Мишустину о возобновлении социальных выплат в республике. Социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий, были приостановлены Россией с сентября этого года. В ноябре они были полностью прекращены.

Кроме того, в республике возникла нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. По словам исполняющего обязанности главы Минфина страны Владимира Делбы, все средства из бюджета уходят на оплату поступающего из РФ электричества, из-за чего зарплаты не получают и местные силовики.

Между тем в сентябре Россия приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств".

После этого парламент республики начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. Так, 25 сентября местные депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юрлиц из России на территории страны.