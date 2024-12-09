Власти Абхазии попросили Мишустина возобновить социальные выплаты

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Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился с просьбой к российскому коллеге Михаилу Мишустину о возобновлении социальных выплат в республике. Об этом пишет ТАСС.

"Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты", – заявил он.

Социальные выплаты в Абхазии, за исключением пенсий, были приостановлены Россией с сентября этого года. В ноябре они были полностью прекращены.

Ранее в республике возникла нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. По словам исполняющего обязанности главы Минфина страны Владимира Делбы, все средства из бюджета уходят на оплату поступающего из РФ электричества, из-за чего зарплаты не получают и местные силовики.

В сентябре Россия приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств".

После этого парламент республики начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. Так, 25 сентября местные депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юрлиц из России на территории страны.