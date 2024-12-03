Депутат Журова выразила надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией

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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что Абхазия пересмотрит свое решение относительно соглашения об инвестициях с Россией.

"Мы знаем, какие волнения на этой почве были в Абхазии. Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят. В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. В любом случае, волнений не хотелось бы – они ни к чему", – цитирует ее слова "Лента.ру".

Парламентарий отметила, что у РФ есть договоренности о защите инвестиций со многими странами, они являются выгодными для обеих сторон. По ее словам, у правительства Абхазии, видимо, не получилось убедить в этом население.

"Нужно будет прорабатывать сложные моменты. Надеюсь, наши отношения от этого никак не испортятся. В Абхазии проживают очень много людей с российскими паспортами, так что не хотелось бы, чтобы это соглашение как-то повлияло на отношения и на поддержку этой страны", – заметила Журова.

Ранее депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны. Это соглашение было подписано в Москве 30 октября. На документе стоят подписи вице-премьера Абхазии Кристины Озган и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Однако оппозиция Абхазии выступила против соглашения об инвестициях. На этом фоне 11 ноября в стране начались протесты. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. По их результатам президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

Затем парламент Абхазии принял отставку главы страны, а исполняющим обязанности президента стал Бадра Гунба.

Позже парламент страны выпустил постановление, которым назначил 15 февраля 2025 года датой досрочных выборов президента республики.

