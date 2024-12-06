В Абхазии заявили о нехватке средств после остановки помощи РФ

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В Абхазии возникла нехватка денежных средств для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Минфина Владимир Делба в беседе с изданием "Sputnik Ближнее зарубежье".

Он отметил, все средства из бюджета идут на оплату поступающего из России электричества. По словам Делбы, из-за этого зарплаты не получают и местные силовики.

В сентябре Россия приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств". При этом он подчеркнул, что это не свидетельствует об обострении в отношениях между Москвой и Сухумом.

После этого парламент Абхазии начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. 25 сентября местные депутаты ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны.

