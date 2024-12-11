Вся территория Абхазии осталась без электроснабжения

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На всей территории Абхазии нет электроснабжения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Черноморэнерго".

Там уточнили, что республика осталась без света после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище.

Днем электричество будут давать по новому графику. Так, если с понедельника его давали на 4 часа 40 минут, то теперь время сократили до 2 часов 48 минут. Ночной режим энергосбережения остается без изменений – с 21:00 до 07:00.

С 1 ноября из-за ограничений в подаче света Абхазия закупает электричество в России. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба рассказал, что правительство республики оплатило переток электроэнергии из России до 13 декабря включительно. Он добавил, что будут изысканы еще средства для оплаты до вторника.

Ранее сообщалось, что в Абхазии возникла нехватка денежных средств для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. Исполняющий обязанности главы Минфина Владимир Делба отметил, все средства из бюджета идут на оплату поступающего из России электричества. По его словам, из-за этого зарплаты не получают и местные силовики.

В сентябре Россия приостановила социальные выплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств". При этом он подчеркнул, что это не свидетельствует об обострении в отношениях между Москвой и Сухумом.

После этого парламент Абхазии начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. В сентябре местные депутаты ратифицировали соглашение "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны.

