Школы и детсады Абхазии закроются с 10 декабря из-за энергодефицита

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Школы и детские сады в Абхазии закроются с 10 декабря из-за энергодефицита. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Валерий Бганба на заседании штаба по ситуации в энергоотрасли, передает ТАСС.

Он уточнил, что ситуация с энергообеспечением в республике ухудшилась, из-за чего было принято несколько решений, одно из которых – закрытие школ и детсадов. Однако Бганба не уточнил, на какой срок вводится такая мера.

Ранее в республике возникла нехватка денег для выплат зарплат бюджетникам после остановки российской финансовой помощи. По словам исполняющего обязанности главы Минфина страны Владимира Делбы, все средства из бюджета уходят на оплату поступающего из РФ электричества, из-за чего зарплаты не получают и местные силовики.

В сентябре Россия приостановила соцвыплаты учителям, врачам и силовым структурам Абхазии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал такое решение с "балансом обязательств".

После этого парламент республики начал принимать обещанные российской стороне законопроекты. Так, 25 сентября местные депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и РФ "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".

Однако 3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юрлиц из России на территории страны.