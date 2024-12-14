Симоньян заявила, что потеря союза с Абхазией для РФ сравнима с самоубийством

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РФ нельзя потерять Абхазию, заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян, сравнив это с самоубийством.

Она напомнила, что от российского "Сириуса" до российско-абхазской границы всего полчаса пешком.

"Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы", – сказала Симоньян в эфире ТВЦ.

Ранее по республике прокатилась волна оппозиционных акций, итогом которых стала отставка президента Аслана Бжании. Вместо него к исполнению обязанностей президента государства приступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

