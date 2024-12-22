Генпрокуратура Абхазии завела дело об убийстве против депутата Харазии

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Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве депутата Адгура Харазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"21 декабря Генеральной прокуратурой Республики Абхазия на основании заключения трех судей Верховного суда и согласия Народного собрания –парламента возбуждено уголовное дело в отношении Харазия Адгура Рафетовича", – говорится в сообщении.

Как уточняется, дело заведено по пункту "е" части 2 статьи 99, части 3 статьи 29 ("Убийство общеопасным способом" и "Покушение на убийство общеопасным способом"). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения депутата.

Стрельба у парламента Абхазии произошла 19 декабря. В результате были ранены депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. Позднее Голандзия скончался.

СМИ со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщали, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.

