Устроивший стрельбу в Черногории покончил с собой

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемый в стрельбе в Черногории Ацо Мартинович покончил с собой. Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории со ссылкой на главу МВД страны Данило Шарановича.

Министр уточнил, что злоумышленник пытался совершить самоубийство, однако скончался лишь по дороге в Клинический центр Черногории в Подгорице.

Шаранович также предположил, что число жертв стрельбы может вырасти до 12.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что причиной крупного нападения стала ссора Мартиновича с человеком, который впоследствии пострадал при стрельбе. Мужчина взял пистолет из дома, пришел в кафе, где убил и ранил нескольких человек, а затем застрелил детей владельцев кафе и еще одну женщину.

По данным СМИ, Мартинович был известен агрессивным поведением и уже задерживался за незаконное хранение оружия.

В результате стрельбы в кафе в черногорском городе Цетинье погибли десять человек, в том числе двое детей. После произошедшего Мартиновичу удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что власти страны на фоне ЧП обсудят возможность введения полного запрета на владение оружием. Правительство Черногории также объявило 2, 3 и 4 января днями траура.