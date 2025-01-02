Десять человек погибли в результате стрельбы в Черногории

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В результате стрельбы в одном из кафе в черногорском городе Цетинье погибли десять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД страны Данило Сарановича.

Правоохранители подозревают в стрельбе 45-летнего Ацо Мартиновича, которому удалось скрыться с места преступления на автомобиле. По словам Сарановича, злоумышленник также убил нескольких членов своей семьи.

Министр призвал жителей города не покидать свои дома, пока полицейские не задержат преступника.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что власти страны на фоне произошедшего обсудят возможность введения полного запрета на владение оружием. Правительство Черногории объявило 2, 3 и 4 января днями траура.

В декабре стрельба произошла у парламента Абхазии. В результате были ранены депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. Позднее Голандзия скончался.

СМИ со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщали, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.