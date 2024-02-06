В Башкирии школьник спас сестру от пытавшегося ее похитить мужчины

Фото: телеграм-канал "112"

Школьник защитил свою семилетнюю сестру от мужчины в балаклаве, который пытался похитить ее на улице в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел днем. Дети возвращались домой после уроков, когда за ними начал следовать неизвестный мужчина со скрытым лицом. На углу здания похититель резко схватил девочку за руку и попытался увести, однако брат школьницы вовремя вырвал ее из рук мужчины.

Мужчина был одет в зеленую куртку, синие штаны и светло-серую балаклаву. Сейчас его разыскивают сотрудники регионального МВД.

Как рассказали RT в местном управлении МВД, версия о похищении не рассматривается, поскольку мужчина отпустил девочку через несколько метров. Мотивы его поведения выясняются.

Мать девочки, которую пытались похитить, рассказала, что ранее никогда не видела мужчину во дворе, сообщает телеканал "360". По ее словам, инцидент произошел около подъезда дома, где они проживают.

"Почти дошли, и возле нашего подъезда… До нашего подъезда за ними шел. Не знаю, что он хотел. Утащить хотел. Молча, ничего не говорил", – сообщила женщина.

Она также поделилась, что произошедшее тяжело переживает ее сын, который и спас сестру от неизвестного. Мальчик постоянно плачет, а девочка плохо спит ночью.

Более того, как уточнила мать детей, во дворе дома, где все произошло, находится опорный пункт полиции. По ее словам, на улице всегда было спокойно, и она часто отпускала детей гулять, не переживая за их безопасность.

Ранее в Калужской области нашли похищенную восьмилетнюю девочку. Как рассказала пострадавшая, похитителей было трое. Ребенок вернулся домой без травм.

